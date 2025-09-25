Inscription
Un thé avant la tempête

Hafsah Faizal, Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

ActuaLitté
Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Arthie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. A la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Ettenia, Arthie n'a plus qu'un mot en tête : vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule. A la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. L'objectif : pénétrer dans l'Athereum, la haute société des vampires, et y récupérer un document compromettant. Entre alliances, trahisons et rebondissements, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Arthie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence - et le monde tel qu'elle le connaît.

Un thé avant la tempête

Hafsah Faizal trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 25/09/2025

416 pages

PAL

8,00 €

9782385651114
