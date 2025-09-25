Un thé avant la tempête

Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Arthie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. A la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Ettenia, Arthie n'a plus qu'un mot en tête : vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule. A la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. L'objectif : pénétrer dans l'Athereum, la haute société des vampires, et y récupérer un document compromettant. Entre alliances, trahisons et rebondissements, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Arthie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence - et le monde tel qu'elle le connaît.