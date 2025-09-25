L'intercompréhension en langues romanes dans un contexte commercial

Cet ouvrage porte sur les mécanismes d'intercompréhension au sein d'interactions plurilingues dans des contextes professionnels en Italie et en France. Propices aux échanges spontanés entre des individus qui ne partagent pas la même langue maternelle, les salons commerciaux sont le lieu de pratiques de communication plurilingue et multimodale. Partant d'un corpus audio-visuel d'interactions enregistrées dans trois salons commerciaux - salon de vins, de lingerie et de livres pour enfants - ayant lieu en France et en Italie, cet ouvrage porte sur les mécanismes d'intercompréhension au sein d'interactions plurilingues (espagnol, français, italien...) dans ces contextes. S'appuyant sur la méthodologie de l'analyse conversationnelle et son approche multimodale, l'autrice ouvre un espace de dialogue important avec d'autres disciplines et courants théoriques. Vanessa Piccoli, précédemment maîtresse de conférence en sciences du langage à l'Université Paris Nanterre, est actuellement en poste à l'Université Jean-Monnet Saint-Etienne, membre de l'unité de recherche Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo - CNRS, Université Paris Nanterre) et chercheuse associée au laboratoire Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations (Icar - CNRS, ENS Lyon, Université Lyon 2). Ses travaux portent principalement sur l'analyse conversationnelle multimodale, les interactions professionnelles plurilingues ainsi que les émotions et identités en interaction.