L'honneur d'un capitaine

Hervé Moreau, Hervé Moreau

"La France avant tout" Après le succès de Vérités d'un capitaine de gendarmerie (venu à plus de 25 000 exemplaires), Hervé Moreau revient avec un témoignage saisissant. Prêt à tous les sacrifices pour ses idéaux et pour une cause qui a guidé toute son existence - la France - l'auteur révèle sans filtre la réalité de la vie militaire. De Saint-Cyr et ses traditions aux terrains les plus hostiles - Kosovo, Bosnie, Côte d'Ivoire, Sahara occidental - il partage l'épreuve du feu, les illusions brisées, mais aussi l'honneur intact. Derrière l'uniforme, on découvre l'homme : un officier qui a choisi de rester fidèle à lui-même, quitte à payer le prix fort et à voir sa carrière sacrifiée. Au-delà des calomnies et du "pas de vagues" , un principe demeure : l'honneur. Un récit direct, sans détour, écrit avec la force du "parler-vrai" , qui plonge au coeur du chaos et de la guerre, en France comme à l'étranger.

Par Hervé Moreau, Hervé Moreau
Chez Editions Magnus

|

Auteur

Hervé Moreau, Hervé Moreau

Editeur

Editions Magnus

Genre

Histoire militaire

L'honneur d'un capitaine

Hervé Moreau, Hervé Moreau

Paru le 25/09/2025

476 pages

Editions Magnus

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
9782384220717
