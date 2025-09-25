L'honneur d'un capitaine

"La France avant tout" Après le succès de Vérités d'un capitaine de gendarmerie (venu à plus de 25 000 exemplaires), Hervé Moreau revient avec un témoignage saisissant. Prêt à tous les sacrifices pour ses idéaux et pour une cause qui a guidé toute son existence - la France - l'auteur révèle sans filtre la réalité de la vie militaire. De Saint-Cyr et ses traditions aux terrains les plus hostiles - Kosovo, Bosnie, Côte d'Ivoire, Sahara occidental - il partage l'épreuve du feu, les illusions brisées, mais aussi l'honneur intact. Derrière l'uniforme, on découvre l'homme : un officier qui a choisi de rester fidèle à lui-même, quitte à payer le prix fort et à voir sa carrière sacrifiée. Au-delà des calomnies et du "pas de vagues" , un principe demeure : l'honneur. Un récit direct, sans détour, écrit avec la force du "parler-vrai" , qui plonge au coeur du chaos et de la guerre, en France comme à l'étranger.