Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mes autocollants d'Halloween

Kimane, Bethany Hamilton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
10 jolies scènes d'Halloween à recréer avec les autocollants numérotés et des informations passionnantes sur cette tradition. "Crée 10 scènes d'Halloween avec plus de 150 autocollants ! Une sorcière et son balai, des monstres rigolos ou des citrouilles-lanternes... Associe les autocollants aux numéros correspondants sur chaque image pour créer des scènes d'Halloween plus amusantes qu'effrayantes ! En bonus, découvre au dos de chaque page des informations insolites sur cette fascinante tradition, puis amuse-toi à décorer les scènes avec les autocollants supplémentaires en fin de livre. Toutes les pages à décorer et les planches d'autocollants sont détachables, pour encore plus de facilité ! "

Par Kimane, Bethany Hamilton
Chez Kimane

|

Auteur

Kimane, Bethany Hamilton

Editeur

Kimane

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes autocollants d'Halloween par Kimane, Bethany Hamilton

Commenter ce livre

 

Mes autocollants d'Halloween

Kimane, Bethany Hamilton

Paru le 25/09/2025

36 pages

Kimane

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224242
9782383224242
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.