Mes autocollants d'Halloween

10 jolies scènes d'Halloween à recréer avec les autocollants numérotés et des informations passionnantes sur cette tradition. "Crée 10 scènes d'Halloween avec plus de 150 autocollants ! Une sorcière et son balai, des monstres rigolos ou des citrouilles-lanternes... Associe les autocollants aux numéros correspondants sur chaque image pour créer des scènes d'Halloween plus amusantes qu'effrayantes ! En bonus, découvre au dos de chaque page des informations insolites sur cette fascinante tradition, puis amuse-toi à décorer les scènes avec les autocollants supplémentaires en fin de livre. Toutes les pages à décorer et les planches d'autocollants sont détachables, pour encore plus de facilité ! "