" C'est vrai, nous les Alexandrines, on est comme les marins. On fait nos malles, on les défait. " Qui étaient ces "Alexandrines", femmes slovènes d'origine modeste et rurale, parties travailler en Egypte juste après l'ouverture du canal de Suez de la fin du XIXe siècle aux années 1950 ? Nourrices, gouvernantes, cuisinières, elles étaient appréciées par la société cosmopolite d'Alexandrie pour leur propreté, leur honnêteté et leur intelligence. Les trois héroines, Merica, Ana et Vanda, embarquent à Trieste sur un bateau à vapeur pour rejoindre Alexandrie. Là-bas, elles travaillent en tant que nourrice, femme de chambre, dame de compagnie pour envoyer de l'argent à leur famille restée au pays. Toutes auront des destins tantôt tragiques, tantôt libérateurs, mais aucune ne ressortira indemne de ce déracinement social et géographique... Grande fresque historique et intime, Les Alexandrines raconte ces femmes slovènes parties loin de leur famille pour leur offrir une vie meilleure et peint un portrait fascinant d'Alexandrie au tournant du XXe siècle.