Les flocons d'Alizée

Elodie-Aude Arnolin

Une romance de Noël mélangeant le souffle glacé des flocons et la chaleur des alizés ! Alizée, une jeune Martiniquaise de 17 ans, est contrainte de passer Noël en France hexagonale, loin des fêtes ensoleillées de son île. Elle s'attend à vivre un séjour monotone et sans éclat... mais c'est sans compter le tournant inattendu que prennent ses vacances lorsqu'elle fait la connaissance de Florian, le petit-fils de la voisine. Dès leur première rencontre, Alizée en est persuadée : ils ne s'entendront jamais. Le jeune homme est froid, insupportable et désagréable. Pourtant, au fil des jours, Alizée découvre un Florian bien différent de celui qu'elle imaginait. Ils se rapprochent, se découvrent, et elle apprend à connaître un adolescent qui cache de profondes blessures. Peu à peu, le froid de l'hiver s'adoucit... Et si ces vacances de Noël leur réservaient la plus belle des surprises ?

Par Elodie-Aude Arnolin
Chez Scrineo

Auteur

Elodie-Aude Arnolin

Editeur

Scrineo

Genre

Girls

Les flocons d'Alizée

Elodie-Aude Arnolin

Paru le 25/09/2025

333 pages

Scrineo

16,90 €

9782381674087
