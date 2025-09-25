Inscription
#Imaginaire

Un nuage de sang

Antoine Monvoisin, Hafsah Faizal

ActuaLitté
La vie est comme une tasse de thé : la fin est inévitable. Brisés, trahis, séparés. Tels sont les Casimir après la chute du Spindrift et le terrible massacre de l'Athereum. Et ces évènements n'ont qu'une seule coupable : Lady Linden, sous le masque du redoutable Bélier. Devenus de véritables vampires, Arthie et Jin ont soif de sang et de vengeance. Leur unique moyen de pression tient entre les lignes d'un registre volé à la monarque le soir du désastre. Pour faire tomber le Bélier, ils décident de s'attaquer à son empire colonial et de mettre à jour son trafic de vampires en se rendant à Ceylan. Une île sur laquelle les Casimir devront tous affronter leur passé. Malgré leur désir de revanche, sauront-ils surmonter leur amertume et se pardonner les fautes qu'ils ont commises ? Pour leur bar détruit, pour les vampires opprimés et pour leur famille anéantie.

Par Antoine Monvoisin, Hafsah Faizal
Chez De Saxus

|

Auteur

Antoine Monvoisin, Hafsah Faizal

Editeur

De Saxus

Genre

Mondes fantastiques

Un nuage de sang

Hafsah Faizal trad. Antoine Monvoisin

Paru le 25/09/2025

495 pages

De Saxus

19,90 €

ActuaLitté
9782378767679
