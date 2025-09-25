Inscription
#Roman francophone

Une pincée de confettis

Edmond Baudoin

ActuaLitté
Avec la poésie qui le caractérise, Edmond Baudoin nous livre un récit intime, lumineux comme une pluie de confettis, où la nostalgie danse avec l'humour, la joie et la sagesse. "J'ai 82 ans quand j'écris ces lignes". Dans un tourbillon de souvenirs, Edmond Baudoin picore avec tendresse dans son histoire : l'enfance et ses émerveillements, les premiers émois, les amitiés tissées au fil du temps, les événements qui l'ont façonné en tant qu'homme et dessinateur. D'un trait délicat, il esquisse la douceur des liens humains, tout en posant un regard mélancolique sur un monde en mutation. Avec la poésie qui le caractérise, il nous livre un récit intime, lumineux comme une pluie de confettis, où la nostalgie danse avec l'humour, la joie et la sagesse.

Par Edmond Baudoin
Chez Sonneur (Editions du)

|

Auteur

Edmond Baudoin

Editeur

Sonneur (Editions du)

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

Une pincée de confettis

Edmond Baudoin

Paru le 25/09/2025

160 pages

Sonneur (Editions du)

16,00 €

ActuaLitté
9782373853308
© Notice établie par ORB
plus d'informations

