Une pincée de confettis

Avec la poésie qui le caractérise, Edmond Baudoin nous livre un récit intime, lumineux comme une pluie de confettis, où la nostalgie danse avec l'humour, la joie et la sagesse. "J'ai 82 ans quand j'écris ces lignes". Dans un tourbillon de souvenirs, Edmond Baudoin picore avec tendresse dans son histoire : l'enfance et ses émerveillements, les premiers émois, les amitiés tissées au fil du temps, les événements qui l'ont façonné en tant qu'homme et dessinateur. D'un trait délicat, il esquisse la douceur des liens humains, tout en posant un regard mélancolique sur un monde en mutation. Avec la poésie qui le caractérise, il nous livre un récit intime, lumineux comme une pluie de confettis, où la nostalgie danse avec l'humour, la joie et la sagesse.