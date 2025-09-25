Inscription
Sociétés commerciales

Francis Lefebvre

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société ! Exhaustif Une étude détaillée de toutes les formes de sociétés commerciales, quelle qu'en soit la taille, complétée par des études transversales (groupes, fusions, titres financiers...). Concret Chaque étape de la vie de l'entreprise est envisagée : constitution, désignation de dirigeants, information des associés, assemblées générales, comptes sociaux, augmentation de capital, transformation, fusion, scission, dissolution, liquidation et partage... Pragmatique Ignorer les règles posées par les autres branches du droit n'est pas sans risque ! C'est pourquoi le Mémento Sociétés commerciales met en perspective les contraintes civiles, fiscales, sociales et comptables de chaque opération. Fiable Les solutions proposées s'appuient sur toutes les sources : textes législatifs et réglementaires, réponses ministérielles, nombreuses décisions de justices, avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), etc. Il est le fruit d'une étroite collaboration entre praticiens, universitaires et spécialistes de la rédaction des Editions Francis Lefebvre. A jour de la réforme des nullités en droit des sociétés : les conséquences de la réforme des nullités sont examinées à tous les stades de la vie d'une société.

Par Francis Lefebvre
Chez Francis Lefebvre

|

Auteur

Francis Lefebvre

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Droit des sociétés

Sociétés commerciales

Francis Lefebvre

Paru le 02/10/2025

Francis Lefebvre

209,00 €

