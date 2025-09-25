Un roman court, intense et émouvant qui, à travers l'épidémie de peste en Sicile au XVIIIe siècle, entre en résonance avec notre présent et notre récente expérience de l'isolement. Sicile, 1743. Alors que la peste ravage Messine, Agata et Annuzza, élevées ensemble dans l'art de la broderie au couvent de Suor Mendola, entretiennent leur lien grâce à l'écriture. L'une est riche, l'autre pauvre ; l'une est épouse et mère, l'autre est amoureuse du mauvais homme : le mari de sa meilleure amie. Mais l'amitié, plus forte que la jalousie et la souffrance, devient le seul refuge lorsque le monde s'effondre. Avec la sensibilité qui fait d'elle l'une des voix les plus aimées de la littérature italienne, Dacia Maraini nous offre une histoire de sororité et de résilience, dans la lignée des atmosphères de La Vie silencieuse de Marianna Ucrìa (1990).