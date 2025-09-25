Inscription
#Roman francophone

Burro cacao

Lucía Etchart

" C est drole le pouvoir Coment ca rend toulmonde stupide " C est drole de toute la vie avoir étudié la france. En Uruguay la France c est les meilleurs. On étudie leurs iluminations leurs Louis leurs Henris leurs Filipe leur revolution et leur gentillesse de seconde guerre mondiale. C est pas les mechants et betes imperialistes des etats unis. Ils ont réfugié des notres pendant nos dictatures. Ils sont culture, filosofie, musée, rococo, berret, tour eifel, guillotine. Et que pense la france de nous ? quel est le regard de ceux qui ont crée ce monde de merde tel qu on le conait. qui sont devenu les kardashian d occident avec le sang du monde entier ? et continue et continue et continuera parce que le plan c est toujours plus. A quoi ca sert de rester dans ce monde ? Est ce que d autres mondes sont possibles ? Quel est le sens de tout ? Coment accepter l absurde ? quel est l espace de liberté qui nous reste ? eskon peu l élargir ? eskon peu le faire de facon colective ? Solidaire ? internationale ? BURRO CACAO c est labélo en italien. Ca s écrit meme pas come ca. Le pourkoi du coment ce livre s apelle come ca vient d une histoire toute précieuse ke je garderai. On peu pas tout avoir. Voila mon message a la france. Il fau pas tout savoir. Il fau pas tout avoir.

Par Lucía Etchart
Chez Les Petits Matins

|

Auteur

Lucía Etchart

Editeur

Les Petits Matins

Genre

Poésie

Burro cacao

Lucía Etchart

Paru le 25/09/2025

144 pages

Les Petits Matins

18,00 €

