Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'oracle des questions

Gérard Barbier

ActuaLitté
Un oracle prédictif, créé et illustré par Gérard Barbier, pour répondre à toutes vos questions dans les domaines de la vie affective, professionnelle, de la santé, financier et spirituel. Grâce à L'Oracle des questions , créé et illustré par Gérard Barbier, vous recevrez des réponses précises et inspirantes dans les domaines de la vie affective, professionnelle, de la santé, financier et spirituel. Le graphisme des cartes, simple mais éloquent, vous permettra de visualiser immédiatement l'énergie en relation avec votre préoccupation du moment. Si les cartes sont un merveilleux support de prédiction, votre destin vous appartient... Ainsi, au fil de vos tirages, vos lectures se feront plus précises et vous bénéficierez d'un accompagnement précieux pour vous conseiller et éclairer vos choix avec clarté et discernement.

|

Auteur

Editeur

Genre

Arts divinatoires

Paru le 25/09/2025

216 pages

26,00 €

ActuaLitté
