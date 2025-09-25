Inscription
Le Lot-et-Garonne d'antan

Joëlle Porcher

ActuaLitté
Près de 300 cartes postales anciennes du Lot-et-Garonne à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales du début du siècle, Le Lot-et-Garonne d'antan est un véritable voyage dans le temps pour redécouvrir le département au tout début du xxe siècle. L'ouvrage est construit autour de sept chapitres thématiques : la terre, la vie économique, la vie quotidienne, les grandes villes, les transformations du xxe siècle, loisirs et thermalisme. L'iconographie provient des archives départementale, complétée par des collections du Club cartophile Midi-Pyrénées. La plume enjouée de Joëlle Porcher redonne vie au quotidien de la Belle Epoque.

Joëlle Porcher
HC Editions

Auteur

Joëlle Porcher

Editeur

HC Editions

Genre

Aquitaine

Le Lot-et-Garonne d'antan

Joëlle Porcher

23/10/2025

HC Editions

29,90 €

9782357208940
