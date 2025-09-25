Inscription
#Beaux livres

Reims d'antan

Hervé Chabaud

ActuaLitté
Près de 300 cartes postales anciennes de Reims à la Belle Epoque. A la Belle Epoque, Notre-Dame se dresse en bienveillante protectrice de la cité et domine les coins bourgeois où se font face belles propriétés et maisons de maîtres. Autour du coeur historique, chaque quartier possède son identité. L'activité du port est intense avec le transport du charbon, de la houille et du bois. Mais les bords du canal sont aussi un lieu privilégié pour les pêcheurs et les promenades dominicales. La ville s'étend au-delà des faubourgs, où des cités ouvrières apparaissent... Alors que les grands noms du champagne font connaître Reims dans le monde entier, la cité se distingue aussi en osant le premier grand meeting international d'aviation et en s'inscrivant comme un berceau de l'aérien. La belle cité rémoise multiplie les fêtes, foires, expositions, courses cyclistes et même course de taureaux ! Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Reims d'antan est composé de 5 parties géographiques : Notre-Dame et son périmètre majestueux ; Au coeur de la cité commerçante ; Au fil des quartiers ; Le circuit des grands boulevards ; Le canal impose ses ponts. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre des Rémois à la Belle Epoque. L'ensemble de l'iconographie provient de la très riche collection de cartes postales anciennes de Pierre Cosnard, président d'Amicarte51, le club cartophile de la ville.

Par Hervé Chabaud
Chez HC Editions

|

Auteur

Hervé Chabaud

Editeur

HC Editions

Genre

Champagne-Ardenne

Reims d'antan

Hervé Chabaud

Paru le 25/09/2025

HC Editions

29,90 €

ActuaLitté
9782357208865
