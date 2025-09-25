Inscription
#Essais

Pro en cybersécurité

Mickaël Vigreux

ActuaLitté
Protéger sa structure des cyberattaques et savoir réagir en cas d'urgence Vous êtes patron de TPE/PME/ETI, indépendant, membre d'association ou de collectivité, et vous souhaitez vous protéger face aux cyberattaques ? Vous êtes à la recherche d'un guide opérationnel et accessible pour identifier les risques et mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène numérique ? Découvrez 61 outils, 11 plans d'action et les témoignages exclusifs de 12 experts cyber reconnus pour : - distinguer et appréhender les attaques technologiques et humaines les plus courantes - identifier les points critiques à protéger et les moyens de prévention associés - réagir lorsqu'un incident ou une crise cyber survient - mettre en place et piloter une équipe dédiée à la surveillance de votre infrastructure - intégrer les impacts de l'IA sur la cybersécurité et suivre les évolutions réglementaires Ressources numériques : évaluer sa maturité cyber, gérer ses mots de passe, évaluer son niveau de risque, gérer ses obligations liées au RGPD, trousse de secours en cas de pépin. Préface d'Anne Le Hénanff, députée du Morbihan, rapporteure du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.

|

Auteur

Editeur

Genre

Sécurité

Paru le 25/09/2025

208 pages

26,50 €

9782311629149
