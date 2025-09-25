Inscription
#Imaginaire

Star Wars - The Acolyte

Sandy Julien, Justina Ireland

ActuaLitté
Plusieurs décennies avant les événements de Star Wars : The Acolyte , Vernestra Rwoh doit redécouvrir sa place au sein de l'Ordre Jedi Le Maître Jedi Vernestra Rwoh a passé des années à explorer la Bordure Extérieure en tant que Cheminante, avec pour seule autorité la Force elle-même. Lorsque le Conseil Jedi lui ordonne de retourner sur Coruscant, Vernestra préfère ignorer la convocation, estimant que les êtres qu'elle sert déjà constituent sa seule priorité. Le Conseil envoie donc la Jedi Indara à sa recherche pour lui transmettre un message urgent : un sénateur de la République a demandé l'aide des Jedi et réclamé l'assistance spécifique de Vernestra. Intriguée, la Cheminante retourne sur Coruscant et se retrouve brutalement entraînée dans le monde complexe de la politique et des milieux criminels. En dépit de tout ce qui les sépare, Vernestra et Indara vont devoir travailler ensemble pour déterminer ce qui relie le sénateur à une piste d'armes dangereuses menaçant de faire des ravages dans la galaxie. Au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur enquête, la frontière entre Jedi et République se brouille, et Vernestra doit redécouvrir ce que signifie servir la lumière et la vie.

Par Sandy Julien, Justina Ireland
Chez Pocket

|

Auteur

Sandy Julien, Justina Ireland

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

Star Wars - The Acolyte

Justina Ireland trad. Sandy Julien

Paru le 25/09/2025

384 pages

Pocket

10,70 €

9782266351584
