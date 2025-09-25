Derrière les lourdes portes de l'institut St Mary, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite ! Max est de retour ! Un nouveau mari, un nouveau job et cinq nouvelles recrues sous sa responsabilité... En tant que nouvelle directrice de la formation de St Mary, la jeune historienne a prévu un programme de formation imparable. Un bébé mammouth, Hérodote et son double, Jeanne d'Arc, des chasseurs de l'Age de pierre et des policiers qui auraient sûrement mieux à faire ailleurs... Les missions se succèdent et tout le monde se pose la même question : que faudra-t-il faire en cas de problème ?