Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

En cas de problème

Jodi Taylor, Kapen cindy Colin, Cindy Colin Kapen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Derrière les lourdes portes de l'institut St Mary, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite ! Max est de retour ! Un nouveau mari, un nouveau job et cinq nouvelles recrues sous sa responsabilité... En tant que nouvelle directrice de la formation de St Mary, la jeune historienne a prévu un programme de formation imparable. Un bébé mammouth, Hérodote et son double, Jeanne d'Arc, des chasseurs de l'Age de pierre et des policiers qui auraient sûrement mieux à faire ailleurs... Les missions se succèdent et tout le monde se pose la même question : que faudra-t-il faire en cas de problème ?

Par Jodi Taylor, Kapen cindy Colin, Cindy Colin Kapen
Chez Pocket

|

Auteur

Jodi Taylor, Kapen cindy Colin, Cindy Colin Kapen

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En cas de problème par Jodi Taylor, Kapen cindy Colin, Cindy Colin Kapen

Commenter ce livre

 

En cas de problème

Jodi Taylor trad. Kapen cindy Colin, Cindy Colin Kapen

Paru le 25/09/2025

464 pages

Pocket

10,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351539
9782266351539
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.