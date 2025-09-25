Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La maison idéale

Isabelle Maillet, Kate Collins

Deux femmes, deux époques, et une étrange maison... 2017. Le mari d'Orla a insisté pour que leur famille s'installe dans une vieille demeure sur les falaises du Dorset. Mais, très vite, c'est seule avec ses enfants qu'Orla passe la plupart de ses journées. Dans cette maison où elle ne se sent pas chez elle, Orla commence à entendre des bruits étranges, des portes qui claquent, et son fils discuter avec un ami imaginaire. 1976. Lydia est employée en tant que gouvernante par une veuve dépassée. Elle s'occupe avec amour des enfants comme s'ils étaient les siens. Jusqu'à ce que des événements incompréhensibles troublent la tranquillité du foyer. Personne ne croit Orla et Lydia quand elles racontent ce qu'elles vivent, mais elles sont, elles, bien décidées à tout faire pour protéger les enfants du mal qu'elles sentent rôder. " Un premier roman très réussi qui renouvelle le genre de la maison hantée. " Ici Paris " Un roman merveilleusement écrit. " The Guardian

Par Isabelle Maillet, Kate Collins
Chez Pocket

|

Auteur

Isabelle Maillet, Kate Collins

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

La maison idéale

Kate Collins trad. Isabelle Maillet

Paru le 25/09/2025

360 pages

Pocket

9,60 €

9782266348881
