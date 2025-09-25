Inscription
#Roman francophone

Exodus

Sylvie Del Cotto, Kate Stewart

ActuaLitté
" Et puisque je dois me damner, autant savourer la brûlure des flammes. " Depuis que Sean et Dominic ont brutalement coupé les ponts, Cecelia se morfond à Triple Falls en attendant la fin de son séjour forcé. Et en même temps, elle ne peut s'empêcher de penser à ses deux amants et à l'été de rêve qu'ils ont partagé. Un jour débarque chez elle l'homme responsable de leur silence : le Français. Et il ne cache pas l'intensité de la haine que Cecelia lui inspire. Car elle est en position de bouleverser les plans que l'organisation Ravenhood met en place depuis des années. Entre aversion et désir, la relation qui va se nouer entre eux va tout détruire sur son passage... "Bouclez votre ceinture pour une réécriture moderne de Robin des Bois. Le premier livre de romance de la série The Ravenhood est parti pour devenir viral" Glamour Magazine Venez découvrir une histoire d'amour atypique, centrée sur une héroïne tourmentée qui s'ouvre à tous ses désirs. Une trilogie best seller et coup de coeur des lectrices traduite en 14 langues. Traduit de l'anglais par Sylvie Del Cotto. Dark romance Hate-to-love TW : violences physiques et psychologiques, langage cru et explicite, usage de drogue, relations toxiques, scènes à caractère sexuel explicites.

Par Sylvie Del Cotto, Kate Stewart
Chez Pocket

|

Auteur

Sylvie Del Cotto, Kate Stewart

Editeur

Pocket

Genre

Romance sexy

Exodus

Kate Stewart trad. Sylvie Del Cotto

Paru le 25/09/2025

408 pages

Pocket

9,90 €

ActuaLitté
