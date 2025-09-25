Inscription
Flock

Sylvie Del Cotto, Kate Stewart

" Mon plus grand espoir est de connaître l'amour dévorant. Ma plus grande peur est de connaître l'amour dévorant. " Lorsque Cecelia Horner, dix-neuf ans, débarque à Triple Falls, elle se prépare à passer une année pénible, entre des dîners gênants avec son père qu'elle connaît à peine et un boulot méga ennuyeux à l'usine. C'est le prix à payer en attendant d'hériter d'une coquette somme qui lui permettra de mettre sa mère à l'abri du besoin. Mais lors de son premier jour à l'usine, la jeune femme rencontre Sean, sexy, intelligent, attentionné... Cependant, Sean semble dissimuler bien des secrets : par exemple, quelle est la signification de cet étrange tatouage de corbeau qu'il arbore, tout comme son meilleur ami Dominic - au charme aussi puissant que menaçant - et tous leurs amis ? Malgré les avertissements, ceux de gens bien intentionnés et de son propre coeur meurtri, et malgré la réputation de type dangereux que Sean se traîne, Cecelia est incapable de résister à l'attirance qu'elle ressent pour lui, surtout lorsqu'il l'encourage à accomplir tous ses désirs... Une aventure intense et passionnante à découvrir dans ce roman d'amour, premier tome d'une trilogie best seller ! "Bouclez votre ceinture pour une réécriture moderne de Robin des Bois. Le premier livre de romance de la série The Ravenhood est parti pour devenir viral" Glamour Magazine Venez découvrir une histoire d'amour atypique, centrée sur une héroïne tourmentée qui s'ouvre à tous ses désirs et de deux bad boys qui jouent les Robin des bois. Le premier tome d'une trilogie best seller et coup de coeur des lectrices, traduite en 14 langues. Traduit de l'anglais par Sylvie Del Cotto. Dark Romance Triangle amoureux TW : violences physiques et psychologiques, langage cru et explicite, usage de drogue, scènes à caractère sexuel explicites.

Par Sylvie Del Cotto, Kate Stewart
Chez Pocket

Auteur

Sylvie Del Cotto, Kate Stewart

Editeur

Pocket

Genre

Romance sexy

Flock

Kate Stewart trad. Sylvie Del Cotto

Paru le 25/09/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

9782266336994
