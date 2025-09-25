Echos stellaires

Un space opéra brillant et addictif où la quête de liberté, l'aventure et le deuil se mêlent aux étoiles. Chronon Galactics, lointaine planète désolée, étouffe sous le joug despotique de son propriétaire qui en exploite les chronons, particules du temps indispensables aux voyages spatiaux. Pilote de génie brisé par la mort de son amour perdu, Noam Kerval a rejoint la Rébellion. La base cachée bruisse des préparatifs à l'ultime bataille. La liberté est là, presque à portée de main ! Presque, car la probabilité de réussite de Kerval et de ses compagnons reste faible, et les calculs des puissantes IA ne se trompent jamais... Sauf peut-être ici, dans ce bout d'univers où les aléas provoqués par les particules porteuses de souvenirs perturbent toute prédiction mathématique. Et si les chronons, mystérieux échos stellaires, cachaient un secret capable de renverser tous les plans, même les plus établis ?