#Essais

La chambre d'Orwell

Jean-Pierre Perrin

ActuaLitté
Une plongée dans la fabrique de 1984 , le dernier chef-d'oeuvre de George Orwell. En mai 1946, George Orwell choisit de s'exiler dans une ferme à Jura, une lointaine île écossaise à deux jours de trajet de Londres. Dans cette demeure isolée, que l'on atteint après " une longue route " qui traverse l'île, il passera trois ans ; trois longues années durant lesquelles il s'attellera à rédiger ce qui sera son ultime chef-d'oeuvre : 1984 . Gravement atteint de la tuberculose, négligeant les avertissements de ses médecins, il se bat pour terminer ce roman avant d'être terrassé par la maladie. Sitôt le livre achevé, il quitte Jura, en janvier 1949, pour aller directement à l'hôpital où, épuisé, il s'éteindra un an plus tard, à l'âge de 46 ans. Ce livre est le récit des dernières années de son existence dans la " splendide désolation " de ce petit pays entre les brumes, les pluies et les vents. Partageant ses forces entre l'écriture, les travaux des champs, la chasse et la pêche, il vit en quasi-autarcie avec sa soeur Avril, son fils adoptif Richard, une nounou et un ouvrier agricole unijambiste. C'est ce combat à la fois chevaleresque et romantique qui nous est livré dans cet ouvrage touchant et révélateur.

Par Jean-Pierre Perrin
Chez Plon

|

Auteur

Jean-Pierre Perrin

Editeur

Plon

Genre

Biographies

La chambre d'Orwell

Jean-Pierre Perrin

Paru le 25/09/2025

214 pages

Plon

20,00 €

ActuaLitté
