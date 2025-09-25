La Particule

Fanny a besoin d'une particule pour sauver son affaire. Tancrède de Chassagne de Montbazon a besoin d'un emploi pour sauver ses fiançailles. Un duo savoureux pour une comédie romantique où l'héroïne a le charme audacieux d'une Bridgerton , et l'indépendance d'une Enola Holmes . Des rebondissements dignes de Marivaux ou de Molière ! (Julien Sandrel) 1895. Fanny tient une agence immobilière au coeur d'un petit bourg dans la campagne alsacienne. Jolie devanture, présentation très professionnelle... il ne manque que les clients. Pour sauver cette agence qui pourvoit aux besoins de sa famille, elle doit impérativement décrocher la vente du château Granville. Or, par orgueil, le propriétaire ne signera qu'avec un nom à particule. Fanny décide alors de se faire passer pour une aristocrate. Elle convainc Tancrède de Chassagne de Montbazon, un invité du château rencontré par un heureux hasard et quitté par sa fiancée à cause de sa paresse chronique, de faire équipe avec elle. Visage gracieux malgré son fichu caractère, à vingt-quatre ans, la jeune femme dispose encore d'une année avant de coiffer sainte Catherine ! Sur le papier, cela devrait donc fonctionner... Une comédie romantique jubilatoire où tout respire la modernité. " Par les temps qui courent, se laisser emporter par cette bulle de fraîcheur est aussi salutaire que bienvenu. " Julien Sandrel