Le diable est un menteur

Laurent Philibert-Caillat, Femi Kayode

Quand le diable s'invite dans la maison de Dieu... L'influent leader de l'Eglise de la Grâce, l'évêque Dawodu, est arrêté en plein office, inculpé à la suite de la disparition de sa femme. Les fidèles sont sous le choc et la congrégation pentecôtiste décide d'engager le criminologue Philip Taiwo, enseignant à l'école de police de Lagos, pour étouffer le scandale. Perspicace et expérimenté, l'enquêteur obtient aisément la libération du pasteur en prouvant qu'il s'agit d'un coup monté. Mais l'affaire se complique lorsque, quelques jours plus tard, le corps de la jeune épouse est retrouvé. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre ? Taiwo est alors pris dans une vaste conspiration mêlant dirigeants de la méga-église nigériane, police corrompue et affaires de moeurs, sur fond de ferveur religieuse.

Par Laurent Philibert-Caillat, Femi Kayode
Chez Presses de la Cité

Auteur

Laurent Philibert-Caillat, Femi Kayode

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Thrillers

Le diable est un menteur

Femi Kayode trad. Laurent Philibert-Caillat

Paru le 25/09/2025

464 pages

Presses de la Cité

22,90 €

9782258192768
