Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le nouvel équilibre

Y X, XY, Amélie Géal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lauréate du Prix Ailleurs & Demain du futur optimiste en partenariat avec le magazine Usbek & Rica. Lundi 21 mai 2085. Alia attend la publication des résultats du tirage au sort. Elle allume son Eterna et cherche les noms des représentantes qui, pendant sept ans, bâtiront le futur du monde et de ses habitantes. Mais une autre nouvelle s'affiche : sa grand-mère, scientifique reconnue, est décédée. Troublée, Alia se tourne vers les journaux intimes qu'elle a laissés, espérant trouver dans le passé des réponses aux questions que lui pose l'avenir. Une eutopie environnementale humaine et onirique

Par Y X, XY, Amélie Géal
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Y X, XY, Amélie Géal

Editeur

Robert Laffont

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le nouvel équilibre par Y X, XY, Amélie Géal

Commenter ce livre

 

Le nouvel équilibre

Y X, XY, Amélie Géal

Paru le 25/09/2025

110 pages

Robert Laffont

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221280652
9782221280652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.