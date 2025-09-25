Le nouvel équilibre

Lauréate du Prix Ailleurs & Demain du futur optimiste en partenariat avec le magazine Usbek & Rica. Lundi 21 mai 2085. Alia attend la publication des résultats du tirage au sort. Elle allume son Eterna et cherche les noms des représentantes qui, pendant sept ans, bâtiront le futur du monde et de ses habitantes. Mais une autre nouvelle s'affiche : sa grand-mère, scientifique reconnue, est décédée. Troublée, Alia se tourne vers les journaux intimes qu'elle a laissés, espérant trouver dans le passé des réponses aux questions que lui pose l'avenir. Une eutopie environnementale humaine et onirique