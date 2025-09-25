Inscription
Au bon plaisir de Dieu

Sylvain Détoc

Chrétien et heureux, c'est possible ? Poursuivant sa quête d'un christianisme joyeux, Sylvain Detoc montre qu'il est aussi la religion du bien-être, de l'épanouissement de soi, de l'accomplissement. Un livre décapant, à l'érudition décontractée, rempli d'anecdotes. Thomas d'Aquin recommandait de chasser la tristesse en se faisant plaisir. L'austère Tertullien de Carthage - mille ans plus tôt ! - allait se détendre chaque jour aux thermes. Et le moine byzantin Maxime le Confesseur - à la fin de l'Antiquité ! -, élaborait une théologie du "bien-être" ... Pour les amis de Dieu, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Normal : c'est marqué dans l'Evangile ! Fils de Dieu par le baptême, promis à un bonheur éternel, comment le chrétien, malgré les épreuves qui jalonnent toute vie, ne serait-il pas dès ici-bas pleinement heureux dans son corps et dans son âme ? C'est donc les fondements d'une saine anthropologie chrétienne que brosse Sylvain Detoc. Suivre le Christ ne saurait lessiver notre humanité, épuiser nos facultés, détruire tout désir, comprimer tout plaisir. Aux amis de Dieu, aucun des bonheurs humains n'est interdit. Car tous, ils concourent à la joie de Dieu. Renouvelé par la grâce, ses puissances soumises à la raison, l'homme ne peut que goûter la joie, divine et humaine. Car elles ne font qu'un. Un livre rare, nécessaire, pour retrouver un aspect oublié du christianisme : la joie.

Par Sylvain Détoc
Chez Cerf

|

Auteur

Sylvain Détoc

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

Au bon plaisir de Dieu

Sylvain Détoc

Paru le 25/09/2025

176 pages

Cerf

16,00 €

9782204173377
