1789-1799. En dix ans à peine, la Révolution française marque à jamais notre histoire : elle détruit un ordre ancien, pose les bases d'une France nouvelle et apparaît comme une rupture majeure. Pourquoi, fondatrice de grands espoirs, est-elle aussi porteuse de traumatismes ? Pourquoi, aujourd'hui encore, contribue-telle à nous unir et à nous diviser ? A ces questions et à bien d'autres ce livre vous permettra de répondre. Qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. La Bibliothèque à remonter le temps, collection unique en son genre, s'adresse à tous. Elle allie goût du savoir et plaisir de la lecture en vous invitant à voyager en compagnie des meilleurs historiens. Que vous soyez adolescent, adulte, professeur ou tout simplement citoyen, découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez jamais vue.