1789-1799. En dix ans à peine, la Révolution française marque à jamais notre histoire : elle détruit un ordre ancien, pose les bases d'une France nouvelle et apparaît comme une rupture majeure. Pourquoi, fondatrice de grands espoirs, est-elle aussi porteuse de traumatismes ? Pourquoi, aujourd'hui encore, contribue-telle à nous unir et à nous diviser ? A ces questions et à bien d'autres ce livre vous permettra de répondre. Qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. La Bibliothèque à remonter le temps, collection unique en son genre, s'adresse à tous. Elle allie goût du savoir et plaisir de la lecture en vous invitant à voyager en compagnie des meilleurs historiens. Que vous soyez adolescent, adulte, professeur ou tout simplement citoyen, découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez jamais vue.
Par
Olivier Grenouilleau, Agathe Magherini Chez
Cerf
