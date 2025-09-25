Inscription
#Essais

La Révolution française

Olivier Grenouilleau, Agathe Magherini

1789-1799. En dix ans à peine, la Révolution française marque à jamais notre histoire : elle détruit un ordre ancien, pose les bases d'une France nouvelle et apparaît comme une rupture majeure. Pourquoi, fondatrice de grands espoirs, est-elle aussi porteuse de traumatismes ? Pourquoi, aujourd'hui encore, contribue-telle à nous unir et à nous diviser ? A ces questions et à bien d'autres ce livre vous permettra de répondre. Qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. La Bibliothèque à remonter le temps, collection unique en son genre, s'adresse à tous. Elle allie goût du savoir et plaisir de la lecture en vous invitant à voyager en compagnie des meilleurs historiens. Que vous soyez adolescent, adulte, professeur ou tout simplement citoyen, découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez jamais vue.

Par Olivier Grenouilleau, Agathe Magherini
Chez Cerf

|

Auteur

Olivier Grenouilleau, Agathe Magherini

Editeur

Cerf

Genre

Révolution française

Commenter ce livre

 

La Révolution française

Olivier Grenouilleau

Paru le 25/09/2025

128 pages

Cerf

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782204157049
© Notice établie par ORB
