Bûche glacée & coeurs fondants

Plongez dans la magie de Noël avec cette romance pétillante où mensonges, cuisine et amour se mêlent dans un chalet de montagne ! Un délicieux roman à savourer jour après jour jusqu'à Noël. Résumé : Sous le charme de Lorenzo, un inconnu rencontré lors d'un covoiturage, Prune s'invente une carrière de cuisinière alors qu'elle est étudiante en Lettres et sait à peine préparer des pâtes. Le destin s'en mêle quand elle découvre que Lorenzo travaille comme chef dans un restaurant presque étoilé à la recherche de renfort pour les fêtes de fin d'année. Prise dans son mensonge, Prune rejoint la brigade de L'Edelweiss dans un cadre montagneux idyllique. Entre recettes ratées et sentiments naissants , ce roman de Noël vous emmènera dans une aventure savoureuse où cuisine et amour se mélangent pour créer la recette parfaite du bonheur hivernal ! La nouvelle édition de ce roman feel-good propose un véritable calendrier de l'Avent littéraire avec ses 25 chapitres à lire jour après jour jusqu'à Noël. Chaque chapitre est précédé d'un coloriage exclusif pour personnaliser votre livre et prolonger le plaisir de lecture !