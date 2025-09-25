Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Au secours une sorcière !

Orianne Lallemand, Roland Garrigue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aide Mélie la souris à échapper à la sorcière dans cette aventure interactive ! Un livre animé où tu deviens acteur de l'histoire en relevant des défis magiques. Créé par le duo talentueux Orianne Lallemand et Roland Garrique, ce livre animé transforme la lecture en véritable quête. chaque page invite à l'action grâce à des animations astucieuses. Les illustrations expressives et pleines d'humour donnent vie à une sorcière aussi drôle qu'inquiétante parfaite pour Halloween ! Les enfants développent leur courage et leur imagination en devenant les héros de l'histoire, tout en apprivoisant leurs peur avec humour, dès 4 ans .

Par Orianne Lallemand, Roland Garrigue
Chez Nathan

|

Auteur

Orianne Lallemand, Roland Garrigue

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au secours une sorcière ! par Orianne Lallemand, Roland Garrigue

Commenter ce livre

 

Au secours une sorcière !

Orianne Lallemand, Roland Garrigue

Paru le 25/09/2025

14 pages

Nathan

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095051822
9782095051822
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.