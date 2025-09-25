Au secours une sorcière !

Aide Mélie la souris à échapper à la sorcière dans cette aventure interactive ! Un livre animé où tu deviens acteur de l'histoire en relevant des défis magiques. Créé par le duo talentueux Orianne Lallemand et Roland Garrique, ce livre animé transforme la lecture en véritable quête. chaque page invite à l'action grâce à des animations astucieuses. Les illustrations expressives et pleines d'humour donnent vie à une sorcière aussi drôle qu'inquiétante parfaite pour Halloween ! Les enfants développent leur courage et leur imagination en devenant les héros de l'histoire, tout en apprivoisant leurs peur avec humour, dès 4 ans .