L'héritier des Fées

XIIIe siècle, Pyrénées. Entre magie féérique et révolte cathare, Tristan, fils de chevalier et descendant des fées, doit choisir son camp quand son frère disparaît. Tristan est le second fils du chevalier d'Arpégeac et d'une Hadè, une fée des montagnes. Il est plus à l'aise dans la montagne, accompagné de ses amis enchanteurs, que parmi les humains. Mais lorsque son frère aîné disparaît après avoir rejoint la révolte des Cathares, Tristan abandonne son univers protégé. Il n'a plus qu'une seule idée en tête : retrouver son frère, quitte à se perdre lui-même... Un roman historique et fantastique qui mêle avec brio la magie des légendes pyrénéennes et les événements marquants de l'histoire cathare. Une histoire qui explore la quête d'identité, les liens fraternels et le courage de suivre ses convictions dans une époque troublée. Des châteaux cathares, le descendant d'une fée, une quête... et le diable ; tous les ingrédients d'un roman fantastique palpitant.