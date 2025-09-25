Inscription
#Essais

Gouverner la jeunesse

Edicarto, Karine Sitcharn

ActuaLitté
En confrontant les témoignages de soldats originaires des Antilles et des Vosges, l'historienne guadeloupéenne Karine Sitcharn présente une vision inédite de la guerre d'Algérie : un conflit qui façonne la politisation et la construction identitaire des appelés. Au même moment, le général de Gaulle, en définissant ce qu'est un Français, décide des territoires qui resteront dans le giron national et de ceux qui seront décolonisés, par déficit de "francité". Face à l'hégémonisme américain et soviétique, le Général entend porter haut la voix de la France dans le monde. Munie d'une autorisation exceptionnelle, l'autrice, qui a dépouillé les archives tamponnées "très secret" de Jacques Foccart sur l'outre-mer, nous plonge au coeur d'une raison d'Etat résolue à préserver la puissance française. En ces années 1950-1970, un espace mondialisé s'ouvre aux mouvements sociaux : paysans, ouvriers, étudiants occupent ainsi le devant de la scène sociale et politique. Mai 1967 en Guadeloupe, mai 1968 en France sont les porte-drapeaux de ces "luttes et de ces rêves". Par l'enquête et le témoignage, à hauteur de femmes et d'hommes, l'autrice dévoile de véritables échappées belles dans les rapports de domination.

Par Edicarto, Karine Sitcharn
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Edicarto, Karine Sitcharn

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Ouvrages généraux

Gouverner la jeunesse

Karine Sitcharn

Paru le 25/09/2025

432 pages

Editions Gallimard

24,50 €

ActuaLitté
9782073083111
© Notice établie par ORB
