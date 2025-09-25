Gouverner la jeunesse

En confrontant les témoignages de soldats originaires des Antilles et des Vosges, l'historienne guadeloupéenne Karine Sitcharn présente une vision inédite de la guerre d'Algérie : un conflit qui façonne la politisation et la construction identitaire des appelés. Au même moment, le général de Gaulle, en définissant ce qu'est un Français, décide des territoires qui resteront dans le giron national et de ceux qui seront décolonisés, par déficit de "francité". Face à l'hégémonisme américain et soviétique, le Général entend porter haut la voix de la France dans le monde. Munie d'une autorisation exceptionnelle, l'autrice, qui a dépouillé les archives tamponnées "très secret" de Jacques Foccart sur l'outre-mer, nous plonge au coeur d'une raison d'Etat résolue à préserver la puissance française. En ces années 1950-1970, un espace mondialisé s'ouvre aux mouvements sociaux : paysans, ouvriers, étudiants occupent ainsi le devant de la scène sociale et politique. Mai 1967 en Guadeloupe, mai 1968 en France sont les porte-drapeaux de ces "luttes et de ces rêves". Par l'enquête et le témoignage, à hauteur de femmes et d'hommes, l'autrice dévoile de véritables échappées belles dans les rapports de domination.