Il est le plus profond penseur de la démocratie, l'observateur le plus aigu de la société américaine et l'interprète indépassable de la transition inachevée en France des temps aristocratiques à l'ère démocratique. L'oeuvre de Tocqueville échappe à l'organisation ordinaire de nos savoirs. Elle est, autre singularité, inséparable de sa situation personnelle, familiale, historique. L'une se lit dans l'autre. La Démocratie en Amérique, L'Ancien Régime et la Révolution, les Souvenirs sur la IIe République comme son immense correspondance avec les grands esprits de son époque mobilisent la puissance de sa pensée au service de l'action politique. Né sous le Premier Empire, mort sous le Second, il ne cesse, dès sa jeunesse, de sonder les bienfaits et les pathologies d'une démocratie qu'il sait inévitable. Cette biographie est la première à nouer le lien intime entre l'homme privé et l'acteur politique, son enracinement aristocratique et son consentement à la démocratie, une sensibilité romantique et une intelligence théorique des passions humaines, moeurs et lois mêlées. Elle reconstitue l'unité d'une vie sans cesse agitée par les résurgences révolutionnaires, les menaces d'un individualisme délétère et la hantise du déclin de la France, auquel il imagine, un moment, trouver le remède dans la colonisation. On découvre, au fil des pages, un homme attachant, attentif à ses compatriotes normands, fidèle à ses amis, amoureux infidèle de sa femme, rebelle à toute espèce de dogmatisme, mélancolique mais jamais désespéré... Et, pour finir, un des maîtres de la prose française.