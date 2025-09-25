C'est (vraiment) bien d'être moi

Une histoire réconfortante pour encourager la confiance en soi, dans un joli album aux pages embellies de découpes. Une histoire douce et touchante sur un petit garçon qui trouve qu'il n'a rien de spécial, et se sent triste lorsqu'il se compare à ses camarades de classe. Au fil des pages, il réalise que personne ne se résume à une seule qualité, qu'il y a des centaines de choses qui font qu'on est soi même, et que comme les galets qu'il trouve sur la plage, chaque personne a quelque chose qui la rend merveilleuse, et unique. Une histoire tout en douceur, aux pages embellies de découpes, pour rassurer les enfants qui commencent à se comparer aux autres, pour les encourager à célébrer leur différence et leur rappeler que c'est plutôt bien d'être soi même. dès 3 ans