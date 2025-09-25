Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

C'est (vraiment) bien d'être moi

Anna Milbourne, Asa Gilland

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire réconfortante pour encourager la confiance en soi, dans un joli album aux pages embellies de découpes. Une histoire douce et touchante sur un petit garçon qui trouve qu'il n'a rien de spécial, et se sent triste lorsqu'il se compare à ses camarades de classe. Au fil des pages, il réalise que personne ne se résume à une seule qualité, qu'il y a des centaines de choses qui font qu'on est soi même, et que comme les galets qu'il trouve sur la plage, chaque personne a quelque chose qui la rend merveilleuse, et unique. Une histoire tout en douceur, aux pages embellies de découpes, pour rassurer les enfants qui commencent à se comparer aux autres, pour les encourager à célébrer leur différence et leur rappeler que c'est plutôt bien d'être soi même. dès 3 ans

Par Anna Milbourne, Asa Gilland
Chez Usborne

|

Auteur

Anna Milbourne, Asa Gilland

Editeur

Usborne

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est (vraiment) bien d'être moi par Anna Milbourne, Asa Gilland

Commenter ce livre

 

C'est (vraiment) bien d'être moi

Anna Milbourne, Asa Gilland

Paru le 25/09/2025

24 pages

Usborne

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836061670
9781836061670
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.