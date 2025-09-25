Inscription
#Essais

Boris de Schloezer (1881-1969)

Gun-Britt Kohler

Boris de Schloezer (1881-1969) est un intellectuel à l'oeuvre importante qui doit être redécouverte et réévaluée : traducteur des grands écrivains russes (Dostoievski, Tolstoi, Chestov, Pouchkine, Gogol, Lermontov, etc.) et du philosophe religieux Léon Chestov, philosophe de l'art et de la musique, critique littéraire et musical à la NRF et à la Revue musicale, émigré en France en 1921, il se situe au centre de la vie intellectuelle française du XXe siècle. L'ouvrage est la seule biographie qui lui soit consacrée. Traduite de l'allemand, elle retrace avec précision la vie et l'oeuvre d'un auteur qui considéra l'oeuvre, non pas comme un portrait fidèle de l'auteur, mais comme son ombre portée, son image transposée dans la forme autonome en laquelle l'oeuvre consiste. Ce volume achève la série que les PUR consacrent depuis 15 années à Boris de Schloezer. Cette série est constituée de 7 volumes qui rééditent et interprètent son oeuvre philosophique, esthétique et critique.

Paru le 25/09/2025

26,00 €

9791041300839
