Un Noël à la cerise

La nouvelle romance de l'avent Auzou : de la neige, des raclettes et de l'amour là où on ne l'attend pas ! Une Cerise à la montagne... Clairement, je ne suis pas dans mon élément. Moi, j'aime la neige dans les boules qu'on secoue. Alors que là, il y en a partout... l'angoisse ! Pire, je vais devoir vivre avec trois colocs. Tina et Enzo ont l'air sympas, OK, mais avec Ben, c'est la guerre. Si seulement il n'était pas aussi sexy qu'agaçant... Pourquoi je suis là, en fait ? Ma soeur pense que j'ai quitté mon mec et la fac juste pour ce job saisonnier... Mais je n'ai pas tout révélé à ma famille. La vérité, c'est que je veux découvrir qui je suis vraiment. Et qui sait, peut-être que l'amour m'attend au bout des pistes ?