Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Un Noël à la cerise

A préciser, Cynthia Kafka, Jessica Molina

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nouvelle romance de l'avent Auzou : de la neige, des raclettes et de l'amour là où on ne l'attend pas ! Une Cerise à la montagne... Clairement, je ne suis pas dans mon élément. Moi, j'aime la neige dans les boules qu'on secoue. Alors que là, il y en a partout... l'angoisse ! Pire, je vais devoir vivre avec trois colocs. Tina et Enzo ont l'air sympas, OK, mais avec Ben, c'est la guerre. Si seulement il n'était pas aussi sexy qu'agaçant... Pourquoi je suis là, en fait ? Ma soeur pense que j'ai quitté mon mec et la fac juste pour ce job saisonnier... Mais je n'ai pas tout révélé à ma famille. La vérité, c'est que je veux découvrir qui je suis vraiment. Et qui sait, peut-être que l'amour m'attend au bout des pistes ?

Par A préciser, Cynthia Kafka, Jessica Molina
Chez Editions Auzou

|

Auteur

A préciser, Cynthia Kafka, Jessica Molina

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un Noël à la cerise par A préciser, Cynthia Kafka, Jessica Molina

Commenter ce livre

 

Un Noël à la cerise

A préciser, Cynthia Kafka

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039563628
9791039563628
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.