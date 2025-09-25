Inscription
Mes 500 premiers mots sonores

Lucile Ahrweiller

Un livre conçu spécialement pour permettre à l'enfant de découvrir ses premiers mots de façon ludique, avec 500 mots lus et 50 bruits ! Avec son format adapté aux tout-petits, l'enfant découvre en douceur ses premiers mots. Chaque mot du quotidien est lu à voix haute et 50 d'entre eux sont accompagnés de leur bruit ! Les 500 mots sont regroupés en univers simples et adaptés aux plus petits (corps, maison, repas, saisons, couleurs et formes, etc). L'imagier est un incontournable dans les premières lectures de bébé : cela permet de montrer, nommer et reconnaître les éléments de leur quotidien.

Par Lucile Ahrweiller
Chez Editions Auzou

Auteur

Lucile Ahrweiller

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres sonores

Mes 500 premiers mots sonores

Lucile Ahrweiller

Paru le 25/09/2025

30 pages

Editions Auzou

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Scannez le code barre 9791039562829
9791039562829
© Notice établie par ORB
