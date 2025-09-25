Mes 500 premiers mots sonores

Un livre conçu spécialement pour permettre à l'enfant de découvrir ses premiers mots de façon ludique, avec 500 mots lus et 50 bruits ! Avec son format adapté aux tout-petits, l'enfant découvre en douceur ses premiers mots. Chaque mot du quotidien est lu à voix haute et 50 d'entre eux sont accompagnés de leur bruit ! Les 500 mots sont regroupés en univers simples et adaptés aux plus petits (corps, maison, repas, saisons, couleurs et formes, etc). L'imagier est un incontournable dans les premières lectures de bébé : cela permet de montrer, nommer et reconnaître les éléments de leur quotidien.