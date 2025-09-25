Le roman maudit

Le premier Thriller de l'avent avec Franck Thilliez ! Attention : le lire, c'est affronter le pire... 1er décembre. Naël découvre un carnet devant chez lui. Le carnet de Léo, kidnappé il y a un an, jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence, encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo. Une journée pour sauver sa propre vie. Une journée pour mourir.