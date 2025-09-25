Inscription
Le roman maudit

A préciser, Franck Thilliez, Thomas Gilbert

Le premier Thriller de l'avent avec Franck Thilliez ! Attention : le lire, c'est affronter le pire... 1er décembre. Naël découvre un carnet devant chez lui. Le carnet de Léo, kidnappé il y a un an, jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence, encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo. Une journée pour sauver sa propre vie. Une journée pour mourir.

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

