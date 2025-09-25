A la conquête du ciel

Bien que la Seconde Guerre mondiale ait pris fin, Kathi Sadler, génie des mathématiques, n'a pas retrouvé la liberté. Capturée par les Soviétiques, la jeune femme est envoyée à Moscou où son don sera utilisé dans le développement d'un programme spatial d'envergure... Kathi va devoir se battre pour sa liberté et celle des siens. Après La Nostalgie des sentiments , le destin d'une jeune femme prise dans la tourmente de l'Histoire Mai 1945. Après la chute de Berlin, Kathi Sadler est envoyée à Moscou. Considérée comme une prise de guerre par les Soviétiques, la jeune Allemande devra mettre son don pour les mathématiques au service de leur nouveau programme de conquête spatiale. Alors que le Rideau de fer sépare désormais le continent, Kathi n'a qu'un souhait : retrouver au plus vite sa liberté et ceux qu'elle aime. Mais sa rencontre avec un brillant physicien va chambouler tous ses plans... Avec ce roman salué par la critique et le public outre-Rhin, Hanni Münzer poursuit l'histoire de Kathi et des siens, celle d'une famille allemande ordinaire confrontée aux tremblements de l'Histoire. " Une saga captivante. " Wienerin