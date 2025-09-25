Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

A la conquête du ciel

Céline Maurice, Hanni Münzer

ActuaLitté
Bien que la Seconde Guerre mondiale ait pris fin, Kathi Sadler, génie des mathématiques, n'a pas retrouvé la liberté. Capturée par les Soviétiques, la jeune femme est envoyée à Moscou où son don sera utilisé dans le développement d'un programme spatial d'envergure... Kathi va devoir se battre pour sa liberté et celle des siens. Après La Nostalgie des sentiments , le destin d'une jeune femme prise dans la tourmente de l'Histoire Mai 1945. Après la chute de Berlin, Kathi Sadler est envoyée à Moscou. Considérée comme une prise de guerre par les Soviétiques, la jeune Allemande devra mettre son don pour les mathématiques au service de leur nouveau programme de conquête spatiale. Alors que le Rideau de fer sépare désormais le continent, Kathi n'a qu'un souhait : retrouver au plus vite sa liberté et ceux qu'elle aime. Mais sa rencontre avec un brillant physicien va chambouler tous ses plans... Avec ce roman salué par la critique et le public outre-Rhin, Hanni Münzer poursuit l'histoire de Kathi et des siens, celle d'une famille allemande ordinaire confrontée aux tremblements de l'Histoire. " Une saga captivante. " Wienerin

Par Céline Maurice, Hanni Münzer
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Céline Maurice, Hanni Münzer

Editeur

Archipoche Editions

Genre

XXe siècle

A la conquête du ciel

Hanni Münzer trad. Céline Maurice

Paru le 25/09/2025

528 pages

Archipoche Editions

10,95 €

ActuaLitté
9791039206549
