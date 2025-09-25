100 références cinématographiques cultes de la pop-culture pour ne jamais être à court d'idées ! Que vous soyez fan de films et de séries ou que vous cherchiez de nouvelles recommandations cinématographiques, cette bucket list est faite pour vous ! Vous avez vu les grandes oeuvres cultes comme le Seigneur des anneaux, Game of Thrones, Lost ou Retour vers le futur et vous avez passé des heures à chercher quelle sera votre prochaine obsession cinématographique ? West Side Story, sense8, Matrix, Daisy Jones and the Six... Vous serez mis au challenge de voir tous les incontournables du Septième Art. Lancez-vous et explorez tous les genres ! Et si vous pensiez tout connaître sur les comédies romantiques, les films d'horreurs ou les films Ghibli, alors laissez-vous surprendre par des références plus pointues qui vous auraient échappé.