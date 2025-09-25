Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Bucket list

404 Editions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
100 références cinématographiques cultes de la pop-culture pour ne jamais être à court d'idées ! Que vous soyez fan de films et de séries ou que vous cherchiez de nouvelles recommandations cinématographiques, cette bucket list est faite pour vous ! Vous avez vu les grandes oeuvres cultes comme le Seigneur des anneaux, Game of Thrones, Lost ou Retour vers le futur et vous avez passé des heures à chercher quelle sera votre prochaine obsession cinématographique ? West Side Story, sense8, Matrix, Daisy Jones and the Six... Vous serez mis au challenge de voir tous les incontournables du Septième Art. Lancez-vous et explorez tous les genres ! Et si vous pensiez tout connaître sur les comédies romantiques, les films d'horreurs ou les films Ghibli, alors laissez-vous surprendre par des références plus pointues qui vous auraient échappé.

Par 404 Editions
Chez 404 Editions

|

Auteur

404 Editions

Editeur

404 Editions

Genre

Télévision, radio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bucket list par 404 Editions

Commenter ce livre

 

Bucket list

404 Editions

Paru le 16/10/2025

216 pages

404 Editions

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032410134
9791032410134
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.