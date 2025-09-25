Ma bible des plantes qui soignent

La nature est d'une incroyable générosité : elle offre les vertus médicinales de ses plantes, à qui sait les utiliser. Dans cette bible, entièrement mise à jour, Sophie Lacoste a rassemblé tout son savoir et ses conseils pour que vous puissiez vous soigner naturellement, sans risque et sans effet secondaire. Edition augmentée et mise à jour - Le mode d'emploi des plantes médicinales : comment les récolter, confectionner les préparations les plus courantes (tisanes, cataplasmes, sirops, teintures-mères, élixirs floraux...). - Aloès, angélique, arnica, astragale, aubépine, eucalyptus, millepertuis... 220 plantes et leurs propriétés thérapeutiques. - De Acné à Zona, l'abécédaire des 110 maux quotidiens les plus courants et plus de 1 000 recettes pour se soigner grâce aux plantes. - Inclus : 2 cahiers tout en couleurs avec 30 préparations composées + 30 miels et leurs indications particulières. Sophie Lacoste est rédactrice en chef du magazine Rebelle-Santé depuis trente ans. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages consacrés à la santé naturelle, dont Ma bible des aliments remèdes aux éditions Leduc. Après avoir été chirurgien des Centres de lutte contre le cancer pendant plus de vingt ans, le Dr Michel Lallement se consacre désormais à la prévention et à l'accompagnement thérapeutique des maladies dégénératives. Retrouvez-le sur son site : www. docteur-michel-lallement. com (Lien -> www. docteur-michel-lallement. com)