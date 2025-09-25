La bonne voix

La voix est la reine de la vie, avec Adeline Toniutti, trouvez en elle un puissant levier de confiance en vous. Apprendre à la modeler influencera le cours de votre existence, elle est votre défenseuse la plus légitime et en toutes circonstances : savoir parler en public est un art, que ce soit pour un entretien, une réunion, passer le bac ou convaincre dans n'importe quelle situation. A travers un univers riche d'anecdotes de sa carrière professionnelle et médiatique, "sa plume en joue" , Adeline vous invite à décrypter l'autre afin de mieux lui répondre, et déjouer les impromptus de l'art oratoire. Devenez le détective de votre propre voix et de celle des autres : comprendre ses premiers traumatismes, dompter ses réactions nerveuses, ou comment faire état de ses scénarios d'emprise et de conflit qui rythment nos conversations malgré nous. Le ton traître, le lapsus, les tonalités positives... n'auront plus de secret pour vous : - Prendre la parole en public avec confort et confiance ; - Maîtriser le volume, la couleur et la dynamique de sa voix parlée ; - Obtenir une communication qui marche avec le résultat escompté et des relations fluidifiées ; - S'entraîner avec plus de 35 exercices pour se perfectionner, et en bonus : les 10 commandements de l'orateur. Francis Huster, Liane Foly, et une pléthore d'experts (avocat, policier...) et de médecins spécialistes s'invitent tout au long de ce guide pour livrer leur précieuse expérience de la voix. Rayonnez grace à votre voix ! Adeline Toniutti est chanteuse et experte internationale de la voix. Elle intervient à l'Opéra de Paris et a été professeure de chant emblématique à la Star Academy. Présidente du Centre d'Art Lyrique de Paris, elle travaille avec des médecins spécialistes pour faire avancer la recherche sur la voix. Forte de son intense expérience médiatique et de son expertise unique, elle est aujourd'hui la voix la plus influente en art oratoire et vocal.