"J'ai eu la chance d'être ambassadeur de France en Russie de janvier 2020 à août 2024. Avant de partir, je savais que ma mission serait exigeante. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit vertigineuse. C'est cette expérience que je relate ici et, à travers elle, l'essence de mon métier dans l'épreuve que fut l'invasion de l'Ukraine par la Russie". A Moscou, Pierre Lévy n'a connu que deux mois normaux. Rapidement, il affronte la pandémie, la montée des tensions, la radicalisation du pouvoir puis le déclenchement de la guerre le 24 février 2022, sans compter le coup de force de Prigojine en juin 2023... Dans son récit, on suit le diplomate mis face au choix ultime : la paix ou la guerre entre les nations. Combinant les réflexions sur son expérience personnelle et ses visions de la situation géostratégique, il nous raconte les coulisses de l'ambassade en environnement hostile, tout en nous donnant une analyse précise du régime de Vladimir Poutine et de sa confrontation ouverte avec "l'Occident collectif" . Sans complaisance sur l'action des Européens et de leurs alliés, l'ambassadeur dessine des pistes pour la France et l'Union européenne, soumises à des enjeux de sécurité existentiels. Un témoignage pour l'Histoire.