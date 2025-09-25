Sans rire ?

C'est l'histoire d'un mec qui meurt de rire. Pour de vrai. "- Attendez une minute... Vous savez ce qu'est le rire ? - Bien sûr. J'étais connu pour mon sens de la comédie. Mais ça, c'était avant... - Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? - L'humour ? Ca ne s'explique pas. Point. " De quoi Nosgreb, jeune cadre du C. H. U. T. est-il mort ? Drôle de cas qui est confié à l'inspectrice Luce juste avant son départ à la retraite... Pour résoudre le mystère, Luce et son assistant Emmanuel-Frédéric devront enquêter dans les coulisses de cette société qui mise tout sur le travail, déjouer les arcanes du pouvoir et ses privilèges, et surtout, redécouvrir le rire et le sens de l'humour. Une enquête policière dans une société où le rire est devenu l'apanage d'une minorité - un secret bien gardé, et un acte de résistance !