Mots et expressions du Valais

Raclonette, rhônasson, baroule, modzon... Ca vous parle ? On dit que pour être vraiment du coin, il faut savoir répondre sans hésiter à la question "T'as où les vignes ? " ou savoir identifier une bonne patchaque après la fonte des neiges. Mais savez-vous d'où viennent ces mots qui émaillent les conversations des Valaisans ? Pourquoi les habitants de Grimisuat sont surnommés les Blèques ? Le français du Valais, c'est bien plus qu'un accent, c'est une langue pleine de saveurs, un vocabulaire enraciné dans l'histoire et le paysage du canton, un parler fier qui sent le mayen, la brisolée et la petite Arvine. Il suffit de tendre l'oreille, au marché de Sion ou sur un télésiège à Verbier, pour surprendre des expressions qu'on ne comprend pas toujours... mais qu'on adopte vite ! Dans cet ouvrage, Mathieu Avanzi vous entraîne dans un voyage à travers les mots et expressions qui font la singularité du français valaisan. A chaque page, vous découvrirez d'où ils viennent, comment ils ont évolué et pourquoi ils persistent, là où ailleurs ils ont disparu. Vous apprendrez que peuf ne désigne pas seulement du brouillard de plaine mais aussi de la neige poudreuse en montagne, que quoi tu bois ? n'est pas une faute mais une tournure bien locale, et que si on va outre à Nendaz depuis Isérables, on monte à Sion depuis Fully ! Illustré avec humour et finesse par Pascal Claivaz, ce livre est une déclaration d'amour au parler valaisan, à ses sonorités, ses anecdotes et son esprit malicieux. Que vous soyez Valaisan pur souche, exilé en plaine ou simple curieux, vous n'entendrez plus jamais le français de la même manière. Et peut-être, au détour d'un sentier ou d'un verre partagé, vous surprendrez-vous à glisser un adjeu bien senti... Bienvenue en terre de mots !