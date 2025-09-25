Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les mille plateaux de Walter Benjamin

Bruno Tackels

ActuaLitté
Cet essai propose de refaire le chemin des théâtres, des plateaux et des fictions qui ont mobilisé la pensée de Walter Benjamin, et ont fait de lui un véritable voyageur philosophique. Dans un premier temps, il dresse les grands traits du paysage européen et de ses différents protagonistes dans l'entre-deux-guerres ? ; et dans un second temps, il s'intéresse à l'héritage laissé par le philosophe qui ouvre des pistes pour le théâtre d'aujourd'hui. La vie intense de Walter Benjamin condense et exprime la puissante suspension qui s'est installée entre les deux tragédies mondiales, et qui s'est traduite par une effervescence artistique dans les différentes capitales européennes, avant la descente vers l'abîme. Lorsque l'on évoque le lien de Walter Benjamin avec le théâtre, on pense immédiatement à ses Essais sur Bertolt Brecht, et à ses écrits sur le théâtre épique. Mais l'importance de ces textes ne doit pas éclipser son goût polyphonique pour l'inconnu. Un inconnu incarné par Asja Lacis, l'une des artistes les plus marquantes du xxe ? siècle, qui donnera une assise à la pensée théorique du philosophe sur le théâtre. Curieux de tout, Walter Benjamin a su capter les mille plateaux de son temps, y compris ceux dont il se sentait très éloigné, comme les oeuvres néoclassiques de Stravinski avec Odipus Rex, ou de Jean Cocteau avec Orphée.

Par Bruno Tackels
Chez Les Solitaires Intempestifs

|

Auteur

Bruno Tackels

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

Les mille plateaux de Walter Benjamin

Bruno Tackels

Paru le 02/10/2025

144 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

ActuaLitté
9782846817301
© Notice établie par ORB
