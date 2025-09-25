Inscription
#Essais

Arbres en danger

Sophie Coignard

ActuaLitté
Comment quelques chênes abattus au bord d'une route de campagne, destinés à faire un grand voyage jusqu'en Chine pour nous revenir sous forme de lames de parquet ou de pinces à cornichons, m'ont conduite à mener cette enquête. On nous dit que la forêt gagne du terrain en France. On nous dit aussi qu'elle est menacée par les coupes rases, par le réchauffement climatique, par des voleurs et des spéculateurs alléchés par ce nouvel or vert-brun. Le président de la République nous dit que nous allons planter un milliard d'arbres. On nous dit que ce sont des alliés plus vitaux que jamais pour ces trente prochaines années, car sans leur concours il sera impossible d'aboutir à la neutralité carbone dans les années 2050. Bref, les arbres sont des êtres vivants qui nous dépassent de mille manières (par leur taille, par leur longévité, par leur rôle actif dans notre survie, par la complexité de leur " vie secrète "...) Ce livre a pour objectif d'expliquer combien il serait simple de les épargner sans pour autant renoncer à exploiter les forêts. Avec retenue et intelligence. Sans toute-puissance et sans cupidité.

Par Sophie Coignard
Chez Guy Trédaniel Editions

Auteur

Sophie Coignard

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Biodiversité, nature

Arbres en danger

Sophie Coignard

Paru le 25/09/2025

199 pages

Guy Trédaniel Editions

18,00 €

9782813235213
