Et après l'été...

Eléonore Dervieux

ActuaLitté
En Normandie, près de Granville, Esther, douze ans, revient aux Hortensias, la maison de ses grands-parents. Tous les ans, elle y retrouve ses deux cousines pour la saison des beaux jours, des baignades à la cale, des cours de voile et du temps suspendu. Cependant, Esther sait que cet été-là sera différent. Réfugiée dans sa cachette pour ne pas voir la maladie de son père autant que pour dissimuler aux autres la transformation de son corps, elle en sortira toutefois et vivra ce qui fera d'elle une adolescente : la découverte de secrets de famille, les premiers émois et les premières désillusions.

Chez Editions De Borée

Editions De Borée

Normandie

Et après l'été...

Eléonore Dervieux

Paru le 25/09/2025

277 pages

Editions De Borée

8,60 €

9782812940378
