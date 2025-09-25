Inscription
Kit'Bac SES Terminale

Perrine Motch

ActuaLitté
Le Bac, c'est dans la Boîte ! 350 cartes pour réviser tout le programme de SES en s'amusant ! Seul ou à plusieurs, chez vous ou ailleurs, mémorisez les grandes notions d'économie et de sociologie, apprenez votre cours avec des vidéos et nos fiches et obtenez tous les savoir-faire de SES. Un coffret conçu pour tous les styles d'apprentissage : - Flashcards à trois niveaux de difficulté pour s'adapter à chacun- Défis et exercices de réflexion pour approfondir votre compréhension- Cartes "Personnage" et "Chrono" pour transformer vos révisions en moment ludique (mode coopération ou défi) Allez encore plus loin avec un mois d'abonnement à l'appli La Boite à Bac : - Analyses approfondie en vidéo de tous les chapitres au programme (6h de cours pour tout comprendre ! )- 28 vidéos de méthodologie- Fiches, quiz et bien plus encore ! Révisez intelligemment avec des conseils fondés sur les neurosciences afin d'optimiser vos apprentissages.

Par Perrine Motch
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

|

Auteur

Perrine Motch

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

SES (Sciences économiques et s

Kit'Bac SES Terminale

Perrine Motch

Paru le 02/10/2025

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

24,90 €

9782810912421
