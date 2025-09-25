Mon burn-out en blouse blanche

Médecin généraliste près de Montpellier, Magalie Milo, mariée et mère de deux enfants, est aspirée dans une spirale de travail à laquelle elle ne parvient pas à se soustraire. Elle n'écoute pas les signaux de détresse de son corps. Elle est finalement arrêtée pour un burn-out sévère. Elle raconte dans ce témoignage poignant sa lente descente aux enfers, puis sa reconstruction. Un cri d'alarme qui met en lumière l'épidémie de burn-out dont sont victimes les médecins dans toute l'Europe. Aspirée par une spirale de travail dont elle ne parvient pas à s'extraire, Magalie Miló, médecin et mère de deux jeunes enfants, ignore les signes d'épuisement et continue à assumer ses responsabilités. Jusqu'au jour où, sur la route, elle frôle la mort. Trois ans de descente aux enfers, trois ans de reconstruction : après la honte et la culpabilité, elle comprend que pour être à nouveau capable de prendre soin des autres, il va lui falloir prendre soin d'elle-même. Ce long chemin d'acceptation la mènera, pas à pas, vers un nouvel équilibre.