#Roman francophone

L'écran de l'apocalypse

Alain Vézina

Depuis plus de 75 ans, le cinéma nous met en garde contre les armes nucléaires. Tous ces cauchemars sur pellicule expriment symboliquement la pire angoisse qui hante notre imaginaire collectif : l'anéantissement du monde tel qu'on le connaît. A travers un découpage historique et thématique, cet essai analyse plus de 40 oeuvres cinématographiques en mettant l'accent sur les appréhensions générées par la puissance nucléaire. L'étude se penche donc sur l'évolution des doctrines stratégiques nationales ainsi que sur les perceptions qui en découlent. En se prêtant à une lecture allégorique ou sociologique, ces films jettent un éclairage révélateur sur la place qu'occupe le cinéma dans notre représentation des grands enjeux militaropolitiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Par Alain Vézina
Chez PU Montréal

Auteur

Alain Vézina

Editeur

PU Montréal

Genre

Littérature française

L'écran de l'apocalypse

Alain Vézina

Paru le 16/10/2025

PU Montréal

26,00 €

9782760651425
